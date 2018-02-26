Başakşehir'de Arda şoku! Sakatlandı...
Başakşehir'de Arda Turan, idmanda sakatlandı ve Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı. İstanbul ekibinin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Arda Turan'ın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;
Futbolcumuz Arda Turan’ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır.
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