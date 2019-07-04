Başakşehir’de altyapı Nedim Yiğit’e emanet! | Transfer haberleri...
Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit’in getirildiğini açıkladı.
Galatasaray ve A Milli Takım'da Fatih Terim ile birlikte çalışan ve geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Nedim Yiğit, Başakşehir'de altyapının başına getirildi.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım’da da görev yapmış olan Nedim Yiğit’e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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