Başakşehir yine puan kaybetti! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan kaybetti. İşte zirve yarışında puan durumu ve kalan maçlar...
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor karşısında berabere kalarak üst üste 4. maçında puan kaybı yaşadı. Ligin bitimine son 3 hafta kala zirve yarışı da epey kızışmış oldu.
GÖZLER DERBİDE
Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse 63 puanlı Başakşehir'i yakalayarak zirveye ortak olacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2 puanla geçip, Başakşehir ile arasındaki farkı 1'e indirecek ve 2. sıraya yerleşecek.
İşte puan durumu ve kalan maçlar...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|31
|27
|63
|2Önceki2
|Galatasaray
|30
|33
|60
|3Önceki3
|Beşiktaş
|30
|27
|59
|4Önceki4
|Trabzonspor
|30
|14
|53
|5Önceki5
|Alanyaspor
|30
|-3
|42
|6Önceki6
|Antalyaspor
|30
|-13
|42
|7Önceki7
|Yeni Malatyaspor
|30
|1
|41
|8Önceki8
|Çaykur Rizespor
|30
|0
|39
|9Önceki9
|Konyaspor
|30
|0
|38
|10Önceki10
|Kasımpaşa
|30
|-5
|38
|11Önceki12
|Sivasspor
|31
|-4
|37
|12Önceki11
|Kayserispor
|30
|-12
|37
|13Önceki13
|Ankaragücü
|30
|-15
|36
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|30
|-6
|34
|15Önceki15
|Göztepe
|30
|-9
|30
|16Önceki16
|Bursaspor
|30
|-9
|30
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|30
|-8
|29
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|30
|-18
|25
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Ankaragücü
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
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