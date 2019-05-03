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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.05.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Başakşehir yine puan kaybetti! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar

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Başakşehir yine puan kaybetti! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan kaybetti. İşte zirve yarışında puan durumu ve kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor karşısında berabere kalarak üst üste 4. maçında puan kaybı yaşadı. Ligin bitimine son 3 hafta kala zirve yarışı da epey kızışmış oldu.

GÖZLER DERBİDE

Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse 63 puanlı Başakşehir'i yakalayarak zirveye ortak olacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2 puanla geçip, Başakşehir ile arasındaki farkı 1'e indirecek ve 2. sıraya yerleşecek.

İşte puan durumu ve kalan maçlar...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir312763
2Önceki2 Galatasaray303360
3Önceki3 Beşiktaş302759
4Önceki4 Trabzonspor301453
5Önceki5 Alanyaspor30-342
6Önceki6 Antalyaspor30-1342
7Önceki7 Yeni Malatyaspor30141
8Önceki8 Çaykur Rizespor30039
9Önceki9 Konyaspor30038
10Önceki10 Kasımpaşa30-538
11Önceki12 Sivasspor31-437
12Önceki11 Kayserispor30-1237
13Önceki13 Ankaragücü30-1536
14Önceki14 Fenerbahçe30-634
15Önceki15 Göztepe30-930
16Önceki16 Bursaspor30-930
17Önceki17 Bb Erzurumspor30-829
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor30-1825
Puan durumu

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Ankaragücü
Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa

 

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