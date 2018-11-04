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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İsmail ER
04.11.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Başakşehir yenilgisi, Beşiktaş’ta sıkıntıları iyice ortaya çıkardı

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Başakşehir yenilgisi, Beşiktaş’ta sıkıntıları iyice ortaya çıkardı

Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybettiği, üstüne üstlük almaları muhtemel cezalarla sıkıntıya gireceği bir dönemde Beşiktaş da Başakşehir yenilgisiyle büyük fırsat kaçırdı. Son 4 lig maçında 1 kez kazanabilen siyah beyazlı ekipte beş önemli sorun dikkat çekiyor.

LİDER Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 yenilerek rakibinin 6 puan gerisine düşen ve zirve yarışında darbe alan Beşiktaş istikrarsız bir görüntü sergilemeye devam ediyor. Futbolcuların ödemelerini düzenli alması, antrenmanlarda olumlu bir hava olmasına karşın ligde ve Avrupa’da bir türlü istenen sonuçları alamayan siyah beyazlıların sıkıntılarını beş başlıkta toplamak mümkün:

SAVUNMANIN FORMSUZLUĞU
İSİM isim bakıldığında adeta bir yıldızlar topluluğu olan Beşiktaş savunması bu sezon büyük konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor. Başakşehir deplasmanında yenilen golde adam paylaşım hataları dikkat çekti. Bu sezon ligde 14 gol yiyen Beşiktaş, ilk 11 hafta göz önüne alındığında son 6 sezonun en kötü savunma performansını sergiliyor. Pepe-Vida ikilisi de uyumsuz bir görüntü çiziyor.

FORVETTE İSTİKRARSIZLIK
TAKIMIN en golcü isminin stoper Pepe olması aslında sorunu ortaya koyuyor. Negredo’nun gitmesinden sonra elde kalan isimlerden Love 5 gol atmasına karşın istikrarsız performansıyla güven telkin etmiyor. Büyük umutlarla alınan Larin, yarı amatör B36 Torshavn dışında hiçbir takıma gol atamadı. Rize maçında iki gol atan Mustafa Pektemek de henüz Güneş’in istediği seviyede değil.

SAKAT VE CEZALILARIN FAZLALIĞI
SEZON başından bu yana sakatlık ve cezalı oyuncular Şenol Güneş’i kadro kurarken oldukça zorladı. En son Başakşehir maçında Quaresma’nın cezalı olması takımı çok etkiledi. Bir kez daha görüldü ki Q7’siz olmuyor. Sol bek Adriano’nun yeni kurtulduğu sakatlığının yeniden nüksetmesi de kulüpte soğuk duş etkisi yarattı. Medel’in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de buna tuz biber ekti.

GÜNEŞ’İN KENDİNİ YİNELEMESİ
TAKIMA muhteşem iki sezon geçiren teknik direktör Şenol Güneş’in bu sezon taktikleri, kadro seçimleri ve maç içindeki hamleleri eleştiri konusu... Ayrıca tecrübeli teknik adamın sürekli “İyi oynadık ancak son vuruşlarda yetersiz kaldık” diyerek topu oyuncularına atması yahut zeminden şikayet ederek çok fazla öz eleştiri yapmaması da bir diğer dikkat çeken husus.

DEPLASMANLARDAKİ FORMSUZLUK
BEŞİKTAŞ, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında da puan kaybetti. Bu sezon 6 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabilen siyah beyazlı ekip geçen sezon ki kötü dış saha performansını sürdürüyor. Güneş yönetiminde dış sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Beşiktaş, iki sezondur tam tersi bir performans sergiliyor.

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