15 haftadır ligde yenilgi almayan Başakşehir, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Deplasmanda oynadığı son altı maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk devresinde oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Başakşehir, son 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan ekip Yeni Malatyaspor. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçlarda skor olarak en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir, son 13 karşılaşmada sadece 6 dakika skor dezavantajına yakalandı. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'nin ardından en fazla başarılı çalım atan oyuncular İrfan Can Kahveci ve Moryke Fofana. Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz.





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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Başakşehir'de Skrtel'in durumu maç saati netlik kazanacak. Yeni Malatyaspor'un kadrosunda önemli bir eksik yok, Sergen Yalçın sonrası yedek kulübesinde kontrol Ali Ravcı'da olacak.

Malatya ekibinde yeni transfer Umut Bulut'un mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Başakşehir'de ise Crivelli'nin yanında Demba Ba'yı da görebiliriz.

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