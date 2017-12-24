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Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Süper Ligin 17. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ligde ilk yarının son haftasına lider giren konuk ekip bu maçtan da galip ayrılarak ilk yarıyı 3 puanla lider olarak tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 43. dakikada Veysel Sarı atarken konuk ekip Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Visca ve 70. dakikada Visca kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkartarak liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel) 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç) 
Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa) 
Sarı kartlar: Dk. 21 Mensah, Dk. 38 Ben Youssef, Dk. 45+1 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

MAÇIN GOL DAKİKALARI
3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 
43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 
70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 

Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

 

 

 

 

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