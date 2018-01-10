Başakşehir ve Kayserispor'dan farklı prova

Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir’in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt’ten gelirken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 74. dakikada Barazite’den geldi.
KAYSERİSPOR DA 4'LEDİ
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu 4-1 mağlup etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, Varela, Umut Bulut, Mendes ve Stojiljkovic'ten geldi. Çek temsilcisi, bir penaltı atışından yararlanamadı.
Kayserispor'un yeni transferi William de Amorim, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Slovacko karşısında çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'ye 2-1 mağlup olmuştu.