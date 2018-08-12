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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.08.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir – Trabzonspor karşılaşması için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sezonun ilk mücadelesinde Ünal Karaman, Trabzonspor’da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkacak. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul’da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Başakşehir – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zorlu bir mücadele verecek. Medipol Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure’nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Peki, Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 12 Ağustos Pazar günü saat 19.30’da başlayacak Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 165İst. Başakşehir - Trabzonspor
    3
    MS1
    1,60
    8471kez oynandı
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İki takımın daha önceki karşılaşmaları

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9’unda Trabzonspor, 5’inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor

Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İstanbul’da 5 maçtır galip gelemiyor

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0’lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi. İstanbul’da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1’lik sonuçla aldı.

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