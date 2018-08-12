Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir – Trabzonspor karşılaşması için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sezonun ilk mücadelesinde Ünal Karaman, Trabzonspor’da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkacak. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul’da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Başakşehir – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zorlu bir mücadele verecek. Medipol Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure’nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Peki, Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 12 Ağustos Pazar günü saat 19.30’da başlayacak Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İki takımın daha önceki karşılaşmaları
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9’unda Trabzonspor, 5’inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor
Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
İstanbul’da 5 maçtır galip gelemiyor
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0’lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi. İstanbul’da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1’lik sonuçla aldı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle