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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.10.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Canlı | Başakşehir - Trabzonspor

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Canlı | Başakşehir - Trabzonspor

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi bu akşam oynanacak olan Başakşehir Trabzonspor maçı ile tamamlanıyor. Süper Lig'de heyecanlı bir haftanın son bulmasına kısa süre kala, Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir ve Trabzonspor galibiyet almak için kıyasıya mücadele ediyor. Her iki takım da 3 puan için nefes kesen bir mücadele veriyor. Başakşehir - Trabzonspor maçını Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla üç boyutlu olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir, bu akşam kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Deplasmanda sahaya çıkan bordo mavililer, galibiyet alması durumunda ligdeki puan durumunu yeniden şekillendirmek amacında. 

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER:

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azibuike, İrfan Can, Vişça, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor’u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlendi.
İki ekip, tarihlerinde toplamda 25 kez karşı karşıya gelirken ligde ise 22 mücadelede kozlarını paylaştı. Ligde oynanan 22 müsabakada  10 kez Trabzonspor galip gelirken, Başakşehir 7 defa sahadan mutlu ayrıldı, 5 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer ligde oynanan 22 maçta 35 defa golle buluşurken, turuncu-lacivetliler ise 27 gol buldu. 

İKİ TAKIMDA DA 1’ER DEĞİŞİKLİK 

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk geçen hafta oynanan Göztepe maçından tek değişiklikle maça çıkarken Gökhan İnler'in yerine Azubuike'ye ilk 11'de şans verdi. Başakşehir mücadeleye şu ilk 11 ile çıktı:Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, ligin 8’nci haftasında kazanılan 4-1’lik Gaziantep Futbol Kulübü maçın kadrosundan sadece bir oyuncuya Başakşehir maçında görev vermedi. Sakalığı bulunan Abdülkadir Parmak’ın yerine Doğan Erdoğan’a kadroda yer veren Karaman’ın Başakşehir maçına şu 11 ile çıktı: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

BORDO-MAVİLİLER 4 SEZONDUR GALİBİYETE HASRET

Trabzonspor, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. Bordo-mavililer rakibini en son 15 Aralık 2015’te evinde oynadığı mücadelede 3-2’lik skorla mağlup etmişti. Trabzonspor, rakibi karşısında son galibiyetini aldığı tarihten bu yana Medipol Başakşehir ile oynadığı 8 müsabakada 5 yenilgi 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer söz konusu bu maçlarda rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

TRABZONSPOR LİDERLİK PEŞİNDE

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında 3 puan alması halinde Süper Lig’de liderliğe yükselecek. Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan bordo-mavililer maç eksiği ile 15 puan ile lider Aytemiz Alanyaspor’un 3 puan arkasında 4’üncü sırada yer alıyor. Trabzonspor son 3 haftada sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçerken, Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1’lik galibiyetle dönmüştü.

KAYBEDENİN SERİSİ BİTECEK

Süper Lig’de son 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir oldukça formda bir görüntü çiziyor. Ligde son oynadığı 3 maçta da galip gelmeyi başaran turuncu-lacivertliler, kendisi gibi aynı performansı sergileyen Trabzonspor ile karşılaşacağı mücadelede iki takımdan birinin kazanma serisi sona erecek. Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken Trabzonspor ise son üç haftada 3’te 3 yaptı.

KARAMAN İLE BURUK 4’ÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı ile birlikte iki takım teknik direktörleri kariyerlerinde 4’üncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar yaptıkları 3 karşılaşmada 2 kez Ünal Karaman’ın takımı galip gelirken 1 kez de Okan Buruk’un ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki teknik direktörün geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldikleri iki müsabakada ise gülen taraf Ünal Karaman olmuştu.

3 kez karşı karşıya gelen iki teknik direktörün takımlarının arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

24.05.2019 Çaykur Rizespor – Trabzonspor: 2-3
23.12.2018 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 4-1
17.09.2016 Göztepe – Şanlıurfaspor: 2-0

İKİ TAKIMDA SAKATLARIN SON DURUMU

Karşılaşma öncesi Trabzınspor sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Arda Akbulut, Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir’de ise Danijel Aleksic sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE 

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir – Trabzonspor maçını takip etmek için tribünde yerini aldı. 

 

 

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