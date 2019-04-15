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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Başakşehir teselli buldu

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Başakşehir teselli buldu

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasını Beşiktaş maçında aldığı mağlubiyetle kapatan Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönmesiyle haftayı daha az bir kayıpla atlattı.

Kritik Beşiktaş deplasmanında yüzde 53 ile topa sahip olan, rakip sahada yüzde 71.6 pas isabetiyle oynayan ve özellikle ilk yarıda etkili bir performans gösteren turuncu lacivertliler yaşadığı mağlubiyetten sonra Galatasaray'ın aldığı 1 puan nedeniyle teselli buldu.

3'ÜNCÜ MAĞLUBİYET
Süper Lig'in 28'inci haftası geride kalırken 3 mağlubiyeti bulunan Turuncu lacivertliler, 3'üncü kez 2 golü kalesinde görmüş oldu. Ligin 2'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 14'üncü hafta kendi evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi. 18'inci haftada Trabzonspor deplasmanında 2 gol yemesine rağmen 4-2'lik galibiyet alan lider Başakehir, 28'inci haftada 3'üncü mağlubiyetini kalesinde 2 gol gördüğü Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla yaşadı.

ÜST ÜSTE EVİNDE 2 MAÇ
Başakşehir, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor ve 30'uncu haftada oynanacak Göztepe mücadelelerini kendi evinde oynayacak. Turuncu lacivertliler 2 mücadelenin ardından Demir Grup Sivasspor mücadelesi için deplasmanda sahaya çıkacak. 32'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Başakşehir sonrasında kritik Galatasaray deplasmanına çıktıktan sonra kendi evinde Aytemiz Alanyaspor maçı ile ligi sonlandıracak.

VİSCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, takımının Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılmasına rağmen yaptığı asistle yine bir mücadelede gole katkı sağladı. Bu sezon 13 asistle ligin asist lideri olan Visca, sezonun 2'nci yarısında oynanan 11 mücadelede 5 gol atarken, 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

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