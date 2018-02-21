Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş sesleri! Arda Turan...
Süper Lig lideri Başakşehir'in soyunma odasında çekilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Elia'nın Tunay Torun ile konuştuğu videoda Beşiktaş tezahüratı dikkat çekerken, bu tezahüratı yapanın Arda Turan olduğu iddia edildi.
Medipol Başakşehir'in tecrübel futbolcusu Elia, takım arkadaşı Tunay Torun ile birlkte soyunma odasında gerçekleşen kısa sohbetini sosyal medyadan paylaştı. Elia'nın Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı kısa hikayede soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu konuşuluyor.
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