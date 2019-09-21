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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Başakşehir, son 17 resmi maçta Beşiktaş'a sadece 3 kez kaybetti!

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Başakşehir, son 17 resmi maçta Beşiktaş'a sadece 3 kez kaybetti!

Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

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- Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında geçen sezonun son bölümünde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

- Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlar

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 3'ü Vodafone Park, birer de Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan 11 lig maçında siyah-beyazlılar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Deplasmanda rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Medipol Başakşehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Başakşehir, son 17 resmi maçta Beşiktaşa sadece 3 kez kaybetti

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