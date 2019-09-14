Başakşehir - Sivasspor (Maç önü)
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İstanbul Başakşehir'in konuğu, Demir Grup Sivasspor olacak. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert Günok, Aziz Behich, Mehmet Topal, Ponck, Caiçara, Okechukwu, Robinho, Arda Turan, İrfan Can, Visca, Crivelli.
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Appindongaye, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle