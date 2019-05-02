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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Başakşehir, Sivasspor ile 20. randevuda

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Başakşehir, Sivasspor ile 20. randevuda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Sivasspor ile 20. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Sivasspor’a konuk olacak. Süper Lig’de geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik, ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir liderliğini sürdürürken, Sivas temsilcisi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor.

20. randevu
İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Kritik haftalar
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir'in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.

Düdük Halil Umut Meler’de
Yarın 20.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüğoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak.

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Başakşehir, Sivasspor ile 20. randevuda

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