Başakşehir, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, yarın oynanacak maç için Sivas'a gidecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
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