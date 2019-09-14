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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Başakşehir - Sivasspor: 1-1

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Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

 Ayrıntılar gelecek...

VISCA DURMUYOR

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, gollerine devam ediyor. Boşnak futbolcu, Sivasspor mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta 90. dakikada turuncu-lacivertlilere Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Visca, Sivasspor mücadelesinde de 1 puanı kurtaran isim oldu. Müsabakanın 55. dakikasında rakip ağları sarsan Visca, bu sezonki ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir forması altında toplamda da 83 gole ulaştı.

NİHAT ÖZDEMİR VE ŞENOL GÜNEŞ İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde takip etti.

Süper Lig’in 4. haftasında M. Başakşehir, evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. İlk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle biten mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın sol tarafa yerden çıkardığı pasta Visca ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Visca’nın yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Visca’nın sert şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

77. dakikada Visca’nın ara pasında Clichy, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Clichy’nin içeri çevirdiği topa Aleksic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Hakan Arslan’ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Yatabare, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler ,Erdinç Sezertam , İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara , Skrtel (Azubuike dk. 69 ), Epureanu , Clichy , Mehmet Topal (Gökhan İnler dk. 46 ), Mahmut , Visca , Robinho (Ba dk. 46 ), Aleksic , Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor: Samassa , Goiano , Caner , Appindangoye , Uğur Çiftçi , Hakan Arslan , Cofie , Erdoğan (Andrade dk. 60 ), Emre Kılınç , Mert Hakan Yandaş (Traore dk. 73 ), Yatabare (Kone dk. 84 ?)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Vieira, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor), Visca (dk. 54) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut, Ba (Medipol Başakşehir) Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

Başakşehir - Sivasspor: 1-1

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