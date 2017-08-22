Başakşehir salladı ama yıkamadı...

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan
Hakemler: William Collum , David McGeachie , Francis Connor
Sevilla: Rico , Mercado , Pareja , Lenglet , Escudero , N’Zonzi , Banega (Sarabia dk. 90 ?), Pizarro , Correa (Nolito dk. 71 ), Ben Yedder , N’Zonzi , Jesus Navas (Montaya dk. 85 ?)
Yedekler: Oropesa, Kjaer, Ganso, Muriel,
Teknik Direktör: Eduardo Berizzo
Medipol Başakşehir: Volkan , Caicara , Attamah , Epureanu , Clichy , Mahmut (Gökhan İnler dk. 84 ?), Emre , Visca , Mossoro (Napoleoni dk. 72), Elia (Kerim Frei dk. 84 ?), Adebayor
Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Elia (dk. 17), Visca (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Escudero (dk. 52), Ben Yedder (dk. 75) (Sevilla)
Sarı kartlar: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joaquin Correa’nın sol çaprazdan vuruşunu Volkan Babacan kurtarıyor.
6. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Visca’nın şutu yan ağlarda kaldı.
14. dakikada Gabriel Ivan Mercado’nun ceza sahasının sağından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.
17. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşarak son çizgiye inen Caiçara’nın ortaya çevirdiği topta Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderiyor. 0-1
38. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Ever Banega’nın vuruşunda top auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Jesus Navas’ın sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Escudero meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcado’nun içeriye çevirdiği topta Correa’nın vuruşu auta çıktı.
75. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Nolito’nun pasında topla buluşan Ben Yedder, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
82. dakikada Elia’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Napoleoni’den seken topu önünde bulan Visca topu ağlara gönderdi. 2-2
90. dakikada Emre Belözoğlu’nun ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1)
Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2)
Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2)
Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2)
Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5)