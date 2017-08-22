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Başakşehir salladı ama yıkamadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Sevilla'nın konuğu idi. 2-2 biten maçta turlayan taraf Sevilla oldu. Başakşehir 17. dakikada Elia'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile geçilirken, Sevilla 53. dakikada Jesus Navas'ın golüyle eşitliği sağladı. 75. dakikada Ben Yedder, Nolito'nun asistinde golü bularak takımını 2-1 öne geçirdi. Edin Visca 83. dakikada durumu 2-2'ye getirerek tur için ümit verdi. 90. dakikada Emre Belözoğlu'nun frikiği direkten döndü. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, deplasman golü ile elendi. Başakşehir Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma başarısı gösterdi.

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Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: William Collum , David McGeachie , Francis Connor

Sevilla: Rico , Mercado , Pareja , Lenglet , Escudero , N’Zonzi , Banega (Sarabia dk. 90 ?), Pizarro , Correa (Nolito dk. 71 ), Ben Yedder , N’Zonzi , Jesus Navas (Montaya dk. 85 ?)
Yedekler: Oropesa, Kjaer, Ganso, Muriel,

Teknik Direktör: Eduardo Berizzo

Medipol Başakşehir: Volkan , Caicara , Attamah , Epureanu , Clichy , Mahmut (Gökhan İnler dk. 84 ?), Emre , Visca , Mossoro (Napoleoni dk. 72), Elia (Kerim Frei dk. 84 ?), Adebayor

Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Elia (dk. 17), Visca (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Escudero (dk. 52), Ben Yedder (dk. 75) (Sevilla)

Sarı kartlar: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)

Başakşehir salladı ama yıkamadı...

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joaquin Correa’nın sol çaprazdan vuruşunu Volkan Babacan kurtarıyor.

6. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Visca’nın şutu yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Gabriel Ivan Mercado’nun ceza sahasının sağından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

17. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşarak son çizgiye inen Caiçara’nın ortaya çevirdiği topta Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderiyor. 0-1

38. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Ever Banega’nın vuruşunda top auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Jesus Navas’ın sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Escudero meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcado’nun içeriye çevirdiği topta Correa’nın vuruşu auta çıktı.

75. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Nolito’nun pasında topla buluşan Ben Yedder, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

82. dakikada Elia’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Napoleoni’den seken topu önünde bulan Visca topu ağlara gönderdi. 2-2

90. dakikada Emre Belözoğlu’nun ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1)

Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2)

Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2)

Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2)

Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5)

Başakşehir salladı ama yıkamadı...

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