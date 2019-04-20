Başakşehir, Rizespor hazırlıklarını tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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