MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir pas ve pres çalıştı!
GeriFutbol Başakşehir pas ve pres çalıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.12.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Başakşehir pas ve pres çalıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir pas ve pres çalıştı!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana turuncu-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Başakşehir pas ve pres çalıştı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle