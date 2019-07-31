"Başakşehir - Olympiakos" eşleşmesinin tarihleri açıklandı!
Medipol Başakşehir - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Yunanistan ekibinden Olympiakos olmuştu.
İlk maç 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacak. Rövanşın ise 13 Ağustos Salı günü 21.30'da oynanacağı açıklandı.
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