Son Dakika: Başakşehir, Okan Buruk'u resmen açıkladı
Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."
Spor Arena, Okan Buruk'la yapılan kesin anlaşmayı 30 Mayıs'ta duyurmuştu;
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