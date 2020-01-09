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GeriFutbol Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.

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