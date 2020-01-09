AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 22:44,
Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.
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