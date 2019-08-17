Başakşehir, Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.
Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.
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