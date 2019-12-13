Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum!
Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik tarihi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'e 2-1 yenilen Mönchengladbach'ın teknik direkötrü Marco Rose, sözlerine 'Bunu beklemiyorduk' diye başladı...
Rose'un açıklamaları şu şekilde;
''Her zaman böyle elenebilirsiniz ama bu sonucu beklemiyorduk. Üzüntü yaşıyoruz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Planları belliydi, sakin ve açık oynadılar. Son ana kadar beklediler ve istedikleri sonucu aldılar.''
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