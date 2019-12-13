MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum!
GeriFutbol Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
13.12.2019 - 01:25, Son Güncelleme:

Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum!

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik tarihi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e 2-1 yenilen Mönchengladbach'ın teknik direkötrü Marco Rose, sözlerine 'Bunu beklemiyorduk' diye başladı...

Rose'un açıklamaları şu şekilde;

''Her zaman böyle elenebilirsiniz ama bu sonucu beklemiyorduk. Üzüntü yaşıyoruz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Planları belliydi, sakin ve açık oynadılar. Son ana kadar beklediler ve istedikleri sonucu aldılar.''

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle