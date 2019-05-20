Başakşehir maçı primi belli oldu! Futbolcular...
Galatasaraylı oyuncular prime doymadı... Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir galibiyetiyle birlikte 3 milyon lira galibiyet primi almaya hak kazandı.
Galatasaraylı oyuncular prime doymadı... Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir galibiyetiyle birlikte 3 milyon lira galibiyet primi almaya hak kazandı.
Yönetim, Beşiktaş derbisi, Rizespor deplasmanı, kupadaki Akhisar finalinden sonra, şampiyonluğu getiren Başakşehir zaferine de 3 milyon lira prim verdi.
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