Başakşehir, liderliği G.Saray'a bıraktı
Medipol Başakşehir ligin 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi. Başakşehir puan kaybının ardından liderliği Galatasaray'a bıraktı.
Karşılaşmanın 30. dakikasında konuk ekip Mina'nın asistinde Boutaib'in attığı golle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarıda gelişen ataklarda başka gol sesi çıkmadı ve bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Başakşehir liderliği korumak için daha hücum bir futbol sergiledi. Ev sahibi ekip 71. dakikada Visca'nın attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir 14 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı.
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