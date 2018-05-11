Başakşehir liderin peşini bırakmıyor
Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında şampiyonluk iddiasını koruya Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanındaydı. İstanbul temsilcisi karşılaşmayı 2-0 kazandı. Konuk takımının gollerini 30. dakikada Rijad Bajic ve 76'da Edin Visca kaydetti. Cezalı Mossoro ve Arda Turan'dan yoksun Abdullah Avcı'nın takımı 69 puana yükselerek maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile eşit puana geldi. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı. Medipol Başakşehir ligde bir sonraki maçını evinde Kasımpaşa ile oynayacak. Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık , Kerem Ersoy , Serkan Olguncan
Antalyaspor: Boffin , Nazım Sangare , Djourou , Diego , Celustka , William , Yekta , Jevtovic (Harun dk. 86 ?), Emre Güral (Deniz Kadah dk. 66 ), Maicon (Danilo dk. 78 ), Doukara
Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Musa
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan , Clichy , Epureanu , Da Costa , Caiçara , Emre Belözoğlu (Gökhan dk. 77 ), Mahmut (Attamah dk. 90 ?), Visca , Bajic (Napoleoni dk. 72 ), Elia , Adebayor
Yedekler: Mert, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bajic (dk. 30), Visca (dk. 76) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Epureanu (Başakşehir)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|32
|39
|69
|2Önceki3
|Başakşehir
|33
|27
|69
|3Önceki2
|Fenerbahçe
|32
|34
|66
|4Önceki4
|Beşiktaş
|32
|34
|65
|5Önceki5
|Trabzonspor
|32
|7
|49
|6Önceki6
|Göztepe
|32
|0
|48
|7Önceki7
|Sivasspor
|32
|-4
|48
|8Önceki8
|Kayserispor
|32
|-9
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|32
|-2
|43
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|32
|-6
|40
|11Önceki11
|Bursaspor
|32
|-2
|39
|12Önceki12
|Antalyaspor
|33
|-18
|38
|13Önceki13
|Alanyaspor
|32
|-5
|36
|14Önceki14
|Akhisar Bld. Spor
|32
|-11
|36
|15Önceki15
|Konyaspor
|32
|-3
|35
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|32
|-9
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|32
|-16
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|32
|-56
|12
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçına göre zorunlu 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında zorunlu iki değişiklik yaptı.
Avcı, kart cezalıları Marcio Mossoro ve İrfan Can Kahveci'nin yerine cezaları biten Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir'e ilk 11'de şans verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 16 maçlık men cezası verdiği Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da Antalyaspor maçında forma giyemedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçına göre Medipol Başakşehir karşılaşması ilk 11'inde 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.
İlk 11'de kart cezalısı Charles ve statü gereği Hakan Özmert'i Medipol Başakşehir kadrosuna alamayan Hamzaoğlu, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Jevtovic ve Emre Güral'a ilk 11'de şans tanıdı.
Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan Deniz Kadah ve Musa Nizam'ı Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurdu.
Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular seremoni öncesi sahaya "Hayatı paylaşmak için engel yok.", Medipol Başakşehirli oyuncular ise "Bütün anneler kutsaldır. Anneler gününüz kutlu olsun." yazılı pankartlarla sahaya çıktı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada rakip ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic’in kaleye şutunda Da Costa topu kornere gönderdi.
18. dakikada Jevtovic orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası içine girdi. Kalenin sol çaprazdan Jevtovic’in vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.
19. dakikada sağ kanattan Nazim Sangare’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Jevtovic’in vuruşunda savunma oyuncuları tehlikeli uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanattan ilerleyen Eljero Elia, altıpasa içine topu gönderdi. Önündeki topa hareketlenen Bajic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Yekta’nın ceza sahası içine ortasında Djourou topla buluştu. Djourou’nun penaltı noktasının hemen gerisinden vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, top kaleci Boffin'in kontrolünde kaldı.
76. dakikada Emre Belözoğlu Yekta’dan kaptığı topla ceza sahası yayına girdi. Emre’nin pasıyla buluşan Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 0-2
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