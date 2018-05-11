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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.05.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Başakşehir liderin peşini bırakmıyor

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Başakşehir liderin peşini bırakmıyor

Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında şampiyonluk iddiasını koruya Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanındaydı. İstanbul temsilcisi karşılaşmayı 2-0 kazandı. Konuk takımının gollerini 30. dakikada Rijad Bajic ve 76'da Edin Visca kaydetti. Cezalı Mossoro ve Arda Turan'dan yoksun Abdullah Avcı'nın takımı 69 puana yükselerek maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile eşit puana geldi. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı. Medipol Başakşehir ligde bir sonraki maçını evinde Kasımpaşa ile oynayacak. Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık , Kerem Ersoy , Serkan Olguncan

Antalyaspor: Boffin , Nazım Sangare , Djourou , Diego , Celustka , William , Yekta , Jevtovic (Harun dk. 86 ?), Emre Güral (Deniz Kadah dk. 66 ), Maicon (Danilo dk. 78 ), Doukara
Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan , Clichy , Epureanu , Da Costa , Caiçara , Emre Belözoğlu (Gökhan dk. 77 ), Mahmut (Attamah dk. 90 ?), Visca , Bajic (Napoleoni dk. 72 ), Elia , Adebayor

Yedekler: Mert, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bajic (dk. 30), Visca (dk. 76) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Epureanu (Başakşehir)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray323969
2Önceki3 Başakşehir332769
3Önceki2 Fenerbahçe323466
4Önceki4 Beşiktaş323465
5Önceki5 Trabzonspor32749
6Önceki6 Göztepe32048
7Önceki7 Sivasspor32-448
8Önceki8 Kayserispor32-944
9Önceki9 Kasımpaşa32-243
10Önceki10 Yeni Malatyaspor32-640
11Önceki11 Bursaspor32-239
12Önceki12 Antalyaspor33-1838
13Önceki13 Alanyaspor32-536
14Önceki14 Akhisar Bld. Spor32-1136
15Önceki15 Konyaspor32-335
16Önceki16 Osmanlıspor32-933
17Önceki17 Gençlerbirliği32-1630
18Önceki18 K. Karabükspor32-5612
Puan durumu

Başakşehir liderin peşini bırakmıyor

 MAÇTAN NOTLAR

 Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçına göre zorunlu 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında zorunlu iki değişiklik yaptı. 

Avcı, kart cezalıları Marcio Mossoro ve İrfan Can Kahveci'nin yerine cezaları biten Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir'e ilk 11'de şans verdi. 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 16 maçlık men cezası verdiği Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da Antalyaspor maçında forma giyemedi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçına göre Medipol Başakşehir karşılaşması ilk 11'inde 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. 

İlk 11'de kart cezalısı Charles ve statü gereği Hakan Özmert'i Medipol Başakşehir kadrosuna alamayan Hamzaoğlu, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Jevtovic ve Emre Güral'a ilk 11'de şans tanıdı. 

Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan Deniz Kadah ve Musa Nizam'ı Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurdu. 

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular seremoni öncesi sahaya "Hayatı paylaşmak için engel yok.", Medipol Başakşehirli oyuncular ise "Bütün anneler kutsaldır. Anneler gününüz kutlu olsun." yazılı pankartlarla sahaya çıktı. 

Başakşehir liderin peşini bırakmıyor

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

8. dakikada rakip ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic’in kaleye şutunda Da Costa topu kornere gönderdi.

18. dakikada Jevtovic orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası içine girdi. Kalenin sol çaprazdan Jevtovic’in vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanattan Nazim Sangare’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Jevtovic’in vuruşunda savunma oyuncuları tehlikeli uzaklaştırdı.

30. dakikada sol kanattan ilerleyen Eljero Elia, altıpasa içine topu gönderdi. Önündeki topa hareketlenen Bajic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Yekta’nın ceza sahası içine ortasında Djourou topla buluştu. Djourou’nun penaltı noktasının hemen gerisinden vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, top kaleci Boffin'in kontrolünde kaldı.

76. dakikada Emre Belözoğlu Yekta’dan kaptığı topla ceza sahası yayına girdi. Emre’nin pasıyla buluşan Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 0-2

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