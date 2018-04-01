Başakşehir küllerinden doğdu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Başakşehir ilk yarısını 1-0 geride kapadığı karşılaşmayı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Akhisarspor Serginho'nun 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 46. dakikada Eljero Elia ve 75'te Edin Visca'nın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Başakşehir takımı 56 puana yükselirken, Ege temsilcisi 34 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Erdinç Sezertam , Serkan Çimen
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac , Lopes , Caner , Mustafa , Ömer , Serginho , Bilal , Eray (Bia dk. 77 ), Larsson (Olcan dk. 69 ), Muğdat , Seleznyov (Henrique dk. 85 ?)
Yedekler: Bora, Aykut, Barbosa, Onur, Orhan, Dany, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Volkan , Uğur , Costa (İrfan Can dk. 46 ), Epureanu , Alparslan , Mahmut , Emre , Arda , Elia (Napoleoni dk. 77 ) Visca , Adebayor (Bajic dk. 84 ?)
Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Tunay, Kerim Frei, Egemen, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Serginho (dk. 13) (T.M. Akhisarspor), Elia (dk. 46), Visca (dk.74) (M.Başakşehir)
Kırmızı kart: Lopes (dk. 83) (T.M. Akhisarspor)
Sarı kartlar: Muğdat (T.M. Akhisarspor), Emre (M.Başakşehir)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Başakşehir
|27
|21
|56
|2Önceki1
|Galatasaray
|26
|33
|54
|3Önceki3
|Beşiktaş
|27
|25
|53
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|26
|19
|48
|5Önceki5
|Trabzonspor
|26
|8
|42
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Bilal’in pasıyla topla buluşan Seleznyov’un rakip ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Volkan uzanarak, topu kontrol etti.
12. dakikada Lopes’in sağ kanat son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı pasta, topa sahip olan Eray’ın vuruşunda son anda Başakşehir savunması araya girerek, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.
13. dakikada Bilal’in sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0
23. dakikada M.Başakşehir atağında Adebayor ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Emre’nin penaltı noktasının hemen gerisinden sert şutunda top, kaleci Lukac’tan sekti. Pozisyonu takip ederek, topu önüne alan Elia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Lukac bir kez daha iyi yer tutarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Larsson'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağın önüne yatarak, topun ağlara gitmesini önledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Uğur’un sağ kanat son çizgi yakınlarından yerden ortasında uzak direkte topla buluşan Elia’nın vuruşunda, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu. 1-1
70. dakikada Bilal’in rakip ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top direğin üstünden auta gitti.
74. dakikada M.Başakşehir atağında sol kanatta rakibinden topu kapan Alparslan’ın yerden ortaladığı topa hareketlenen Visca’nın altıpasın sol çaprazından rakibine rağmen kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
83. dakikada orta saha yakınlarında M.Başakşehirli oyuncu Napoleoni’ye yapılan faul sonrası hakeme sert bir şekilde itirazda bulunan Lopes, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
90+4. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
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