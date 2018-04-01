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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2018 - 17:55, Son Güncelleme:

Başakşehir küllerinden doğdu

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Başakşehir küllerinden doğdu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Başakşehir ilk yarısını 1-0 geride kapadığı karşılaşmayı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Akhisarspor Serginho'nun 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 46. dakikada Eljero Elia ve 75'te Edin Visca'nın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Başakşehir takımı 56 puana yükselirken, Ege temsilcisi 34 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Erdinç Sezertam , Serkan Çimen

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac , Lopes , Caner , Mustafa , Ömer , Serginho , Bilal , Eray (Bia dk. 77 ), Larsson (Olcan dk. 69 ), Muğdat , Seleznyov (Henrique dk. 85 ?)

Yedekler: Bora, Aykut, Barbosa, Onur, Orhan, Dany, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Volkan , Uğur , Costa (İrfan Can dk. 46 ), Epureanu , Alparslan , Mahmut , Emre , Arda , Elia (Napoleoni dk. 77 ) Visca , Adebayor (Bajic dk. 84 ?)

Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Tunay, Kerim Frei, Egemen, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Serginho (dk. 13) (T.M. Akhisarspor), Elia (dk. 46), Visca (dk.74) (M.Başakşehir)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 83) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Muğdat (T.M. Akhisarspor), Emre (M.Başakşehir)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir272156
2Önceki1 Galatasaray263354
3Önceki3 Beşiktaş272553
4Önceki4 Fenerbahçe261948
5Önceki5 Trabzonspor26842
Puan durumu
7
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Başakşehir küllerinden doğdu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Bilal’in pasıyla topla buluşan Seleznyov’un rakip ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Volkan uzanarak, topu kontrol etti.

12. dakikada Lopes’in sağ kanat son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı pasta, topa sahip olan Eray’ın vuruşunda son anda Başakşehir savunması araya girerek, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.
13. dakikada Bilal’in sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada M.Başakşehir atağında Adebayor ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Emre’nin penaltı noktasının hemen gerisinden sert şutunda top, kaleci Lukac’tan sekti. Pozisyonu takip ederek, topu önüne alan Elia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Lukac bir kez daha iyi yer tutarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Larsson'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağın önüne yatarak, topun ağlara gitmesini önledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Uğur’un sağ kanat son çizgi yakınlarından yerden ortasında uzak direkte topla buluşan Elia’nın vuruşunda, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu. 1-1

70. dakikada Bilal’in rakip ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada M.Başakşehir atağında sol kanatta rakibinden topu kapan Alparslan’ın yerden ortaladığı topa hareketlenen Visca’nın altıpasın sol çaprazından rakibine rağmen kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

83. dakikada orta saha yakınlarında M.Başakşehirli oyuncu Napoleoni’ye yapılan faul sonrası hakeme sert bir şekilde itirazda bulunan Lopes, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+4. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

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