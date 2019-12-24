MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...
GeriFutbol Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.12.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede...

Başakşehir'in, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Fedor Kudryashov'u yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ayrıca Trabzonspor ve Antalyaspor'un da Rus oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Spor Arena Dış Haber | Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Fedor Kudryashov için transfer yarışı başladı.

Rus basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Fedor Kudryashov'a Zürih ve Katar'dan da ilgi olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun, Rusya'da kalmak istediği ancak kendisine yeni sözleşme önerilmemesi halinde tekliflerden birini kabul edeceği vurgulandı.

Geçen sezon Başakşehir'de 1 maça çıkan Kudryashov, 720 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

 

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıkla

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle