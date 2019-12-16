Süper Lig tarihinde Konyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmeyen Başakşehir, bu karşılaşmalarda sadece iki gol yedi ve rakip filelere 17 gol gönderdi. Başakşehir ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, rakibine karşı daha sonra çıktığı 15 mücadele galip gelemedi.

Sezona iki yenilgiyle başladıktan sonra 12 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi. Deplasmanda oynadığı son üç maçtan puan çıkaramayan Konyaspor, Süper Lig tarihinde Aykut Kocaman yönetiminde dış sahada dört maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Süper Lig'in ilk 14 haftasında skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Başakşehir.

Bu sezon Süper Lig'de en az orta yapan ve bu ortalarda en az isabet bulan takım Konyaspor. Son iki haftada üç gole doğrudan katkı sağlayan Başakşehir sol beki Gael Clichy, daha önceki 56 karşılaşmada aynı sayıda gol katkısında bulunmuştu. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol attı. Konyaspor'un Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son iki gol Nejc Skubic'ten geldi. Sloven oyuncunun Süper Lig kariyerinde filelerini Başakşehir'den daha fazla havalandırdığı tek rakibi Sivasspor. Aykut Kocaman'ın yönettiği takımların karşısına çıktığı ilk iki maçını kazanamayan Okan Buruk, sonrasında karşılaştığı son dört Süper Lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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