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Futbol
AA
21.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Başakşehir, Kayserispor maçına hazır!

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Başakşehir, Kayserispor maçına hazır!

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için bugün Kayseri'ye gidecek.

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Başakşehir, Kayserispor maçına hazır


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