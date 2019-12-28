Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği dokuz maçta da gol atan Başakşehir, rakibine sadece ligden düştüğü 2012/13 sezonunda mağlup oldu. Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçmedi. Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa, bu üç galibiyeti de deplasmanda aldı. Süper Lig'in ilk 16 haftasında Alanyaspor'un ardından kalesine en az şut gelen takım Başakşehir.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı. Enzo Crivelli'nin bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördü, maçların açılış golüydü. Bu alanda Crivelli'den daha yüksek sayıya sahip tek isim Alexander Sörloth.

Kasımpaşa forveti Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Başakşehir. Süper Lig'de Kasımpaşa'ya rakip olduğu son dört maçın üçünden galibiyetle ayrılan Okan Buruk, ilk üç karşılaşmanın ikisini kaybetmişti.