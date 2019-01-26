Başakşehir, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5’e 2 ile devam etti. Kasımpaşa maçının bugünkü çalışmaları geniş alanda yapılan oyunla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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