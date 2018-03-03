Başakşehir inadı! Göztepe'yi 2 golle geçti
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 45+2'de Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Abdullah Avcı'nın ekibi bu skorla 50 puana yükseldi ve geçen haftaki puan kaybını telafi ett. Göztepe ise 36 puanda kaldı. Medipol Başakşehir ligde bir sonrki hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Medipol Başaşehir sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir, puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise 36 puanla 7'nci sırada kaldı.
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre (Dk. 89 Gökhan), Mahmut, Mossoro (Dk. 72 İrfan), Kerim Frei, Visca, Adebayor (Dk. 78 Mevlüt)
GÖZTEPE: Günay, Sabri, Wallace, Kosanovic, Schwechlen, Castro, Poko, Selçuk (Dk. 59 Rotman), Gouffran (Dk. 72 Scarione), Halil (Dk. 78 Ghilas), Demba Ba
GOLLER: Dk. 45+1 Epureanu, Dk. 81 Mevlüt (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Castro, Sabri, Poko (Göztepe)
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Göztepe atağında Halil Akbunar sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak kaleci Volkan topu kornere gönderdi.
8'inci dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalenin sağından auta gitti.
17'nci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mahmut'un vuruşu üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
19'uncu dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca topu ceza sahasına gönderdi, Mossoro topa dokundu. Devamında Adebayor, topu kaleye göndermek istedi ancak kaleci Günay topun sahibi oldu.
21'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Visca'nın etkili ortasında topa kafayı Epureanu vurdu ancak kaleci Günay topu çıkardı.
31'inci dakikada Başakşehir'in hücum yönünün solundan Emre ile kullandığı köşe vuruşunda Epureanu düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak top yine kaleci Günay'da kaldı.
36'ncı dakikada gerçekleşen Göztepe atağında Castro'nun ara pasına hareketlenen Demba Ba'nın sol çaprazdan vuruşu kalenin solundan auta çıktı.
39'uncu dakikada Sabri'nin defans arkasına pasına hareketlenen Castro, topu Volkan'a nişanladı ve Göztepe önemli bir fırsattan yararlanamadı.
45+1'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselerek kafayı vuran Epureanu topu ağlara gönderdi ve Medipol Başakşehir'i Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı 1-0'lık sonuçla tamamlandı.
55'inci dakikada Halil Akbunar'ın ara pasında Demba Ba topa çok cılız bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
58'inci dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de Adebayor topla buluştu ve ceza sahası içindeki Mossoro'ya topu çıkardı. Mossoro'nun vuruşunu Günay kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topu Emre aldı. Ceza sahasına giren Emre, kaleyi yokladı ancak Günay topu kornere çeldi.
73'üncü dakikada Başakşehir hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adebayor'un şutunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
81'inci dakikada Başakşehir'de sol kanattan içeriye giren Visca, arka direkte boş durumda olan Mevlüt'e topu çıkardı ve Mevlüt topa dokunarak takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-0.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24'ücü hafta mücadelesinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.
SURİYELİ ÇOCUKLARDAN PANKARTLI TEŞEKKÜR
Medipol Başakşehir - Göztepe maçı öncesinde Suriyeli 10 çocuk ellerinde, 'Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar' pankartıyla sahaya çıktı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ İSİM SINIRDA
Medipol Başakşehir'de takımın önemli oyuncularından Emre Belözoğlu, Clichy ve Caiçara sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu Göztepe karşısında sarı kart görmeleri durumunda, 25'inci haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir ilk 11'e geri döndü. En son 21'inci hafta maçında Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayan Mahmut, Trabzonspor karşılaşmasında 21 dakika forma giydi.
GÖZTEPE'DE BETO YOK, KADU YEDEK
Süper Lig'in 21'inci haftasında Osmanlıspor ile evinde oynadığı maçta sakatlık geçiren Göztepe'nin 2 önemli isminden Beto kadroda yer almazken, Kadu, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer alıyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre de kadroda yer almayan diğer isimler. İzmir ekibinin 16 Süper Lig maçında 11'de sahaya sürdüğü sol bek oyuncusu Adama Traore ise cezası nedeniyle İstanbul deplasmanında forma giyemiyor. Ayrıca Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Halil Akbunar, Selçuk Şahin ve Yoan Gouffran sarı kart sınırında yer alıyor. Göztepe'nin kadrosunda yer alan 4 ismin sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmada görev alamayacaklar.
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