Başakşehir için çarpıcı yorum! 'Açık ara şampiyon...'
Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
Mustafa Denizli'nin sözlerinden derlenenler şöyle:
- Sahada siyah-beyaz tablo vardı. Bunun siyah tarafı Beşiktaş, beyaz tarafı Başakşehir'di. Trabzonspor da dahil 5 takım arasında bir play-off üzerinden maçlar yapılsa Başakşehir açık ara şampiyon olurdu.
- Bir takım büyük takımlara karşı bir şeyler hissedebilir mi? Başakşehir takımı bir zirve yapıyor, bir dip yapıyor. Aslında ben bu hafta Emre'siz, Epureanu'suz Başakşehir'e şans vermiyordum. Doğru dürüst Beşiktaş'ın, net pozisyonu yok. Başakşehir takımı oyun olarak olsun, mücadele etme olsun; birbirini tamamlayan bir Başakşehir takımı vardı.
'KALEYİ BULAMADILAR'
- Caicara kırmızı kart gördü, 10 kişi kalmış bir Başakşehir'e karşı Beşiktaş önemli bir avantajı değerlendiremedi. Napoleoni önemli işler yaptı. İstikrar abidesi Atiba ayağından çok top kaçırırken çok hata yaptı. Talisca ve Negredo hava toplarından üstün oyuncular ama bugün bir türlü kaleyi bulamadılar.
- Ligde en fazla top tutan oyuncu Adebayor, o da sahanın en iyilerindendi. Her şeye rağmen Elia çok güven verirken, İrfan yine başarılı oynadı. Mahmut sahada bir beyin gibiydi. Da Costa da maç eksiğine rağmen iyi oynadı.
- Başakşehir takımın oyuncuları oldukça kaliteli ayaklar var. Lig'de en fazla asist yapan oyuncu grubu Başakşehir'de olup, Emre gibi bir orta saha virtüözüne sahipler. (Ajansspor)
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