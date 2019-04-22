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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.04.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Başakşehir içeride başka dışarıda başka

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Başakşehir içeride başka dışarıda başka

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle geçen sezonun gerisinde kaldı.

2018-2019 sezonunun 29'uncu haftaları geride kaldığında iç sahada oynadığı 14 maç sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler 31 puan toplarken, ev sahibi olduğu maçlarda 11 puanlık kayıp yaşadı.

BAŞAKŞEHİR PUANLARI 1-1 KAYBETTİ
Başakşehir; Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor ile 1-1'lik skorlarla beraberlikler yaşadı. Turuncu lacivertliler, Demir Grup Sivaspor'a karşı da 1-0'lık skorla mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Lider Başakşehir, bu sonuçlarla geçen sezonunda gerisinde kalmış oldu. 2017-2018 sezonunda 29'uncu haftalar itibarıyla iç sahadaki 14 mücadelenin 11'inden 3 puan çıkaran Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak rakiplerine sadece 7 puan kaptırdı. Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşan turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karışında ise puan çıkaramadı.

DEPLASMAN LİDERİ
Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın önünde 3 puanlık farkla liderliğini sürdüren Başakşehir, bu sezonu iç sahada yaşadığı puan kayıplarını deplasmanda telafi etti. Turuncu-lacivertliler geçen sezonki deplasman performansının da önüne geçti. Deplasmanda çıktığı 15 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler 31 puan toplarken geçen sezon bu dönemi 7 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatarak 24 puan toplamıştı.

Süper Lig'in deplasman karnesine bakıldığında deplasmanda 15 maçta Başakşehir 31 puan elde ederken, 14 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan, Galatasaray ise 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 22 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir ise bu süreci 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

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