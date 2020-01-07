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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Başakşehir hız kesmiyor!

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Başakşehir hız kesmiyor!

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da sürdürüyor. Isınma hareketleri ile başlayan günün idmanı, 5'e 2 pas çalışması ile sürdü. Dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanın, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışması ile sürdüğü, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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