AA
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Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip, Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
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