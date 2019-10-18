Başakşehir - Göztepe: 2-1
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele gücü yüksek olan karşılaşmayı İstanbul ekibi, Martin Skrtel'in 90+3'teki golüyle 2-1 kazandı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Mehmet Kısal , Serkan Çimen
M. Başakşehir: Mert , Caiçara , Skrtel , Epureanu , Clichy , Gökhan İnler (Mehmet Topal dk. 46 ), Mahmut Tekdemir , Edin Visca , İrfan Can Kahveci (Robinho dk. 82 ?), Fredrik Gulbrandsen (Demba Ba dk. 73 ), Enzo Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike, Kerim Frei
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: Beto , Gassama , Titi , Alpaslan , Berkan , Soner Aydoğdu , Poko , Serdar Gürler (Yasin Öztekin dk. 85 ?), Napoleoni (Halil Akbunar dk. 60 ), Mossoro (Andre Castro dk. 80 ?), Jerome
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges, Eren Derdiyok, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Gulbrandsen (dk. 11), Skrtel (dk. 90+2) (M. Başakşehir), Soner (dk. 64) (Göztepe)
Sarı kartlar: Gökhan İner (M. Başakşehir), Mossoro, Alpaslan, Poko (Göztepe)
Notlar:
Skrtel ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'e sezon başında transfer olan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Göztepe'ye attı.
Deneyimli savunma oyuncusu 90 2. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
İstanbul ekibinin Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen de turuncu-lacivertli forma ile ligdeki ikinci golünü Göztepe ağlarına gönderdi.
Gulbrandsen, Süper Lig'de ilk gol sevincini 6. haftada turuncu-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta yaşamıştı.
- Göztepe'nin golü Soner'den
İzmir ekibi Göztepe'nin, Medipol Başakşehir karşısında skoru 1-1 getiren golünü, sezon başıda turuncu-lacivertli takımdan sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak giden Soner Aydoğdu'dan geldi.
Soner'in 64. dakikada ceza sahası dışından attığı şutta top yan direğe çarparak ağlarla buluştu.
Göztepeli oyuncular gol sevincini asker selamı vererek kutladı.
- Başkanlardan asker selamı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu.
İki başkanın asker selamına ve protokol tribünündeki diğer isimler ve tribündeki taraftarlar da eşlik etti.
- Visca ilk 11'deki yerini aldı
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanların büyük bölümünde takımla çalışamayan Edin Visca, ilk 11'deki yerini aldı.
Ülkesi Bosna Hersek'in, Finlandiya ile oynadığı maçta sakatlanan Visca, mücadelenin 18. dakikasında oyundan çıkmıştı.
- Barış Pınarı Harekatı'na destek
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı.
Saha kenarındaki reklam tabelalarında da Barış Pınarı Harekatı yazısı ve İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü.
- Mossoro, Napoleoni ve Soner Başakşehir'e karşı sahada
Medipol Başakşehir'in rakibi Göztepe'nin ilk 11'inde, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımın kadrosunda yer alan 3 oyuncu yer aldı.
Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Soner Aydoğdu, eski takımları Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
- Okan Buruk'un doğum günü
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, doğum gününde turuncu-lacivertli takımın başında Göztepe maçına çıktı.
19 Ekim 1973 doğumlu olan Buruk, 47. yaşına girdiği günde takımının başında saha kenarında yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Gökhan İnler’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Beto’dan seken topu Crivelli kontrol etti. Crivelli’nin pasında topu alan İrfan Can’ın ceza yayından vuruşunda yine Beto meşin yuvarlağı çeldi.
11. dakikada Epureanu’nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gulbrandsen’in kaleci Beto ile karşı karşıya kalıp çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada İrfan Can’ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen’in vuruşu ise direğin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mahmut'un ters kafa vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mossoro'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Gulbrandsen hatalı pasında orta sahada araya giren Soner’in topla birlikte ilerleyip ceza yayı üzerinde Soner’in vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada Jerome’un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar’ın vuruşunda kaleci Mert soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada sol kanattan Robinho'nun ortasında arka direkte topla buluşan Mahmut'un vuruşunda kaleci Beto kornere çeldi.
90+2. dakikada Robinho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile vurdu. Savunmadan seken topu arka direkte alan Skrtel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
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