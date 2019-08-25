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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Başakşehir galibiyetini getiren konuşma! Ersun Yanal...

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Başakşehir galibiyetini getiren konuşma! Ersun Yanal...

Devre arası hakem düdüğü çaldığında soyunma odasına yönelen takımı, Ersun Yanal soyunma odasının girişinde tek tek karşıladı.

Oyuncularıyla özel olarak ilgilenen ve onlara ne kadar inandığını gösteren Yanal’ın devre arası konuşması takımın ikinci yarıdaki motivasyonu oldu.

Devre arasında 1-0’ı kabul etmeyen tüm futbolcular ikinci yarıya ‘bu maçın sonucu biz belirleyeceğiz’ diyerek çıktılar.

Ersun Yanal devre arasında takıma yönelik yaptığı konuşmada, “Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde daha bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum.” dedi.

Ersun Yanal devre arasında futbolcularına söylediği sözlerini maç sonu basın toplantısında da vurguladı ve ‘sezon sonu son sözü biz söyleyeceğiz’ dedi.

Takımın ortak görüşü de “Biz güçlü bir takımız. Herkes elinden gelenin en fazlasını yapacak. Taraftarımızın sonsuz desteği ile eşsiz bir sinerji ile başlayan bu sezonun büyüsünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.” oldu.

Futbolcular birbirlerine ve teknik direktör Ersun Yanal’a, en az 2 gol atma sözü vererek sahaya çıktılar.

Ersun hoca takımını soyunma odasının kapısından “Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın!” diyerek uğurladı.

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Başakşehir galibiyetini getiren konuşma Ersun Yanal...

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