Başakşehir, Galatasaraylı futbolcuya talip!
Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Daha önce Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i kadrosuna dahil eden Başakşehir'de hedef Galatasaray'ın eski oyuncusu Yasin Öztekin.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yasin'i transfer etmek için düğmeye basan Başakşehir yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut'la masaya oturması bekleniyor.
Alman devi B.Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyespor ve Galatasaray'da forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu Cimbom'da bu sezon çıktığı 14 maçta, 5 gol ile 3 asist kaydetti. (Fanatik)
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