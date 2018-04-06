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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
06.04.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Başakşehir Galatasaray'a 3 puanla gidiyor!

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Başakşehir Galatasaray'a 3 puanla gidiyor!

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı. Oyunun tamamına maç boyunca hakim olan ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Eljero Elia kaydetti. Maç pozisyon olarak kısır geçerken, Abdullah Avcı'nın takımı Malatyaspor'un kontraatak yollarını çok iyi kapadı. Başakşehir 59 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti. İstanbul ekibi son 3 maçında 9 puan toplayarak büyük çıkış yakaladı. Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı. Medipol Başakşehir ligde bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan (Dk. 90 Gökhan İnler), Visca, Arda, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - İssam, Mina, Sadık, Cissokho (Dk 64 Gilberto), Murat, Rahman, Aytaç, Pereira (Dk. 77 Eren), Adem (Dk. 85 Berk), Khalid Boutaib

GOLLER: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Kerim Frei (Medipol Başakşehir) - Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir282259
2Önceki1 Galatasaray273457
3Önceki3 Beşiktaş272553
4Önceki4 Fenerbahçe272451
5Önceki5 Trabzonspor27742
Puan durumu

Başakşehir Galatasaraya 3 puanla gidiyor

NOTLAR:

CLICHY VE CAIÇARA DÖNDÜ
Medipol Başakşehir'in iki beki Clichy ve Caiçara, sarı kart cezalısı oldukları için oynayamadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuştular. Sakatlığı devam eden Mossoro ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK 
Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'da herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Erol Bulut'un sahaya sürdüğü ilk 11 ise şu şekilde: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.

AVCI'NIN RAKİBİ BULUT
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta olduğu gibi yine eski yardımcı antrenörüne karşı puan mücadelesi verecek. Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör olarak görev almaya başlayan Erol Bulut, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Avcı'dan rövanşı alma peşinde olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada ceza sahası dışında Emre Belözoğlu'na yapılan müdahale sonrası hakem Barış Şimşek serbest vuruş kararı verdi. Başakşehir'de topun başına geçen Edin Visca'nın vuruşu kaleci Ertaç'ın kontrolünde auta gitti.

18'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Visca'nın kaleye paralel olarak arka direğe gönderdiği topa Elia dokundu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

28'inci dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında Elia ile verkaça giren Adebayor'un şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

32'nci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'dan Pereria'nın şutu Epureanu'ya çarparak kalenin sağından kornere çıktı.

35'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor forveti Boutaib'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

42'nci dakikada İrfan'ın ceza sahası içindeki Elia'ya pasına İssam, müdahalede bulunarak topu kornere gönderdi ve olası bir golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Adebayor, Visca'ya indirdi. Visca'nın yarım vole vuruşu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada gelişen Medipol başakşehir atağında Arda pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

 

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