Başakşehir Galatasaray'a 3 puanla gidiyor!
Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı. Oyunun tamamına maç boyunca hakim olan ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Eljero Elia kaydetti. Maç pozisyon olarak kısır geçerken, Abdullah Avcı'nın takımı Malatyaspor'un kontraatak yollarını çok iyi kapadı. Başakşehir 59 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti. İstanbul ekibi son 3 maçında 9 puan toplayarak büyük çıkış yakaladı. Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı. Medipol Başakşehir ligde bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan (Dk. 90 Gökhan İnler), Visca, Arda, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - İssam, Mina, Sadık, Cissokho (Dk 64 Gilberto), Murat, Rahman, Aytaç, Pereira (Dk. 77 Eren), Adem (Dk. 85 Berk), Khalid Boutaib
GOLLER: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Kerim Frei (Medipol Başakşehir) - Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Başakşehir
|28
|22
|59
|2Önceki1
|Galatasaray
|27
|34
|57
|3Önceki3
|Beşiktaş
|27
|25
|53
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|27
|24
|51
|5Önceki5
|Trabzonspor
|27
|7
|42
NOTLAR:
CLICHY VE CAIÇARA DÖNDÜ
Medipol Başakşehir'in iki beki Clichy ve Caiçara, sarı kart cezalısı oldukları için oynayamadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuştular. Sakatlığı devam eden Mossoro ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.
EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK
Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'da herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Erol Bulut'un sahaya sürdüğü ilk 11 ise şu şekilde: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.
AVCI'NIN RAKİBİ BULUT
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta olduğu gibi yine eski yardımcı antrenörüne karşı puan mücadelesi verecek. Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör olarak görev almaya başlayan Erol Bulut, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Avcı'dan rövanşı alma peşinde olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada ceza sahası dışında Emre Belözoğlu'na yapılan müdahale sonrası hakem Barış Şimşek serbest vuruş kararı verdi. Başakşehir'de topun başına geçen Edin Visca'nın vuruşu kaleci Ertaç'ın kontrolünde auta gitti.
18'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Visca'nın kaleye paralel olarak arka direğe gönderdiği topa Elia dokundu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
28'inci dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında Elia ile verkaça giren Adebayor'un şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.
32'nci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'dan Pereria'nın şutu Epureanu'ya çarparak kalenin sağından kornere çıktı.
35'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor forveti Boutaib'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.
42'nci dakikada İrfan'ın ceza sahası içindeki Elia'ya pasına İssam, müdahalede bulunarak topu kornere gönderdi ve olası bir golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
50'nci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Adebayor, Visca'ya indirdi. Visca'nın yarım vole vuruşu üstten auta gitti.
84'üncü dakikada gelişen Medipol başakşehir atağında Arda pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.
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