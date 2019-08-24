Başakşehir - Fenerbahçe: 1-2
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele 2-1 Fenebrahçe üstünlüğüyle son buldu. Ev sahibi takım 32. dakikada Enzo Crivelli'nin muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Vedat Muriqi ve Deniz Türüç direğe takıldı. Sarı-lacivertliler aradığı golü 77'de Vedat Muriqi ile bularak beraberliği yakaladı. 90+3'te Nabil Dirar'ın golü ise sonucu belirledi. Fenerbahçe 6 puana yükselirken Başakşehir 0 puanda kaldı. Ersun Yanal'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.
Stat: 3. İstanbul
Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy , Cevdet Kömürcüoğlu
M.Başakşehir: Mert , Caiçara , Vieira , Chedjou , Aziz Behich , Azubuike , Mossoro , Visca , Arda Turan (Furkan dk. 66 ), Elia (Kerim Frei dk. 29 ), Crivelli (Guldbrandsen dk. 78 )
Yedekler: Volkan, Demba Ba, Soner, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Altay , Ozan , Jailson , Zanka , Dirar , Emre , Tolga Ciğerci (Alper dk. 90+1 ?), Deniz (Zajc dk. 73 ), Kruse , Rodrigues (Ferdi dk. 55 ), Vedat
Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Sadık, Allahyar, Murat Sağlam, Abdulcebrail
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir), Vedat (dk. 77), Dirar (dk. 90+3) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) (M.Başakşehir)
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile mücadele etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Medipol Başakşehir ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0 galip geldi. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, takımla idmanlara çıkan ancak henüz hazır olmayan Alexandru Epureanu, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Gael Clichy ve cezalı İrfan Can Kahveci bu maçın kadrosunda ye almadı. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile çıktı; Mert- Caiçara, Chedjou, Viera, Aziz, Azubuike, Arda, Mossoro, Visca, Elia, Crivelli.
Sarı lacivertli takımda ise Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle mücadele yer almazken, teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçına şu ilk 11 ile çıktı; Altay, Ozan, Jailson, Zanga, Dirar, Emre, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç.
YANAL 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçına geçtiğimiz haftadaki maça göre 2 değişik isimle çıktı. Yanal, Isla'nın yerine Ozan Tufan'a, Moses'ın yerine ise Deniz'e forma verdi.
Sarı lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken sakatlık yaşayan ve yapılan tetkikler sonrasında quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edilen Isla, bu maçta takımını yalnız bırakırken, yerine Ozan Tufan görev aldı.
Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık yaşayan ve 77'nci dakikada oyundan çıkan Moses'ın yerine ise Deniz Türüç'e forma verdi.
DENİZ TÜRÜÇ İLE TOLGA CİGERCİ İLK KEZ 11'DE
Sarı lacivertli ekipte Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci ilk kez 11'de görev aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Deniz Türüç ile geçen sezon sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta görev alamayan Tolga Ciğerci, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer aldı.
TOLGAY RİSKE EDİLMEDİ
Sarı lacivertli ekipte sakatlığı son bulan Tolgay Arslan, teknik heyet tarafından riske edilmedi. Karşılaşma öncesi kendisini iyi hissettiğini ifade eden Tolgay, mücadelede yer almak istese de teknik heyet başarılı orta saha oyuncusunu bu maç da dinlendirmek istedi.
SERDAR YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'de elinde çatlak bulunan ve tedavi sürecini tamamlayan Serdar Aziz, 11'de yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in iyileşmesine rağmen ilk maçtaki performansından memnun kaldığı Zanka-Jailson stoper ikilisini değiştirmedi.
EMRE BELÖZOĞLU RAKİP OLDU
Medipol Başakşehir'e 2015-2016 sezonunda transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu eski takımına karşı sahada yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de görev verdiği Emre Belözoğlu'na statta bulunan taraftarlar da tezahüratları ile destek oldu.
Öte yandan karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir Başakşehir Başkanı göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena Gümüşdağ ile Ömer Akif Belözoğlu, Emre Belözoğlu'na çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında mikrofonu alan Sena Gümüşdağ, ''Emre ağabey seni çok seviyoruz, sen Fenerbahçelisin ama Ömer Başakşehirli'' dedi. Emre Belözoğlu daha sonra Medipol Başakşehir'in maç öncesi çektirdiği takım fotoğrafında da yer aldı.
EMİNE BULUT ANILDI
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasındaki mücadele Kırıkkale'de kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak için 1 dakika geç başlarken iki takım da sahaya siyah pankartla çıktı.
Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde sahaya ise Emine Bulut yazılı siyah t-shirt ile çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar açtıkları pankartlar ile kadına şiddete teki gösterdi. ''Kadına Uzanan Eller Kırılsın'' şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar ''Emine Bulut'' ve ''Susma, Alışma, Dur De'' yazılı pankartlar açtılar.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı.
10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu.
16. dakikada Deniz Türüç’ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi’nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
31. dakikada Kruse’nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.
32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok’un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson’dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay’ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0
43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç’e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat’a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz’in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Azubuike, uzak köşedeki Visca’ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
61. dakikada Arda Turan’ın ara pası sonrasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Visca, çok net pozisyonda Altay’ı geçemedi. Genç kaleci 2 hamlede topa sahip oldu.
64. dakikada kazanılan korner atışını soldan Emre Belözoğlu kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ozan Tufan kafayı vurdu ancak kaleci Mert topu kontrol etti.
74. dakikada Furkan’ın soldan ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mossoro’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Visca topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada Tolga Ciğerci sağdan uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi bekletmeden vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1
79. dakikada Visca’nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.
81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti.
83. dakikada Emre’nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe’yi öne geçiren isim oldu. 1-2
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