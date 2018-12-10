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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Başakşehir farkı açıyor! Liderden 3 puan...

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Başakşehir farkı açıyor! Liderden 3 puan...

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Konuk ekip maça hızlı başladı. İrfan Can Kahveci'nin asistinde Edin Visca'nın şık şutu ağlarla buluştu. Medipol Başakşehir rakibi karşısında 8. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da takımlar ataklar geliştirse de maçta gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir 33. puanla liderliğini sürdürdü.

Maçın önemli dakikaları

8’inci dakikada Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Emre’nin çapraza uzun topunda İrfan Can’ın ceza alanına çevirdiği topla ceza alanında buluşan Edin Visca sert ve düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
25’inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan Junior Caiçara’nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro’nun vuruşunda savunmaya çarpan topta kontrpiyede kalan Altay son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.
28’inci dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic’in dönerek vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.
43’üncü dakikada gelişen ender MKE Ankaragücü atağında topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
45’inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Edin Visca’nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.
56’ncı dakikada ikinci gol için yüklenen Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.
64’üncü dakikada Mossoro’nun paralel pasında topla buluşan Edin Visca, kaleye sert ve isabetli bir şut gönderdi ancak ağlara giden topu kaleci Altay tokatlayarak kornere çeldi.
78’inci dakikada Ankaragücü atağında ceza alanı ön çizgisinde İlhan’ın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Mert’te kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Zafer
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır (xx), Yalçın Ayhan (xx), Pinto (xx), Ricardo William Faty (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx), Alessio Cerci (xx) (Dk. 81 Muhammed Kehinde), Dja Djedje (xx), İlhan Parlak (xx), Bakary Kone (xx), Youness Mokhtar (xx) (Dk. 68 Putsila x), Mathieu Moulin (xx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi Mert Günok (xxx), Dimitri Clichy (xxx), Emre Belezoğlu (xxx), Alexadru Epureanu (xxx), Edin Visca (xxx), Mossoró (xxx), Riad Bajic (xxx) (Dk. 90 Adebayor), İrfan Can Kahveci (xxx), Stefano Napoleoni (xxx) (Dk. 89 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir (xxx), Junior Caiçara (xxx)
GOL: Dk. 8 Edin Visca (Medipol Başakşehir)
SARI KART: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

 

 

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