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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.08.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Başakşehir evinde golsüz berabere kaldı

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Başakşehir evinde golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, evinde İngiltere Premier Lig temsilcisi Burnley'i konuk etti. Başakşehir oyun olarak üstün götürdüğü mücadelede rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Sakat olan Adebayor ve Arda Turan mücadelede forma giymedi.

STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim

HAKEMLER: Srdjan Jonavic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Jojic), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Bajic (Dk. 89 Napoleoni)

BURNLEY: Joe Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes (Dk. 77 Lennon), Gudmundsson(Dk. 62 Vokes), Walters

SARI KARTLAR: Da Costa (Medipol Başakşehir) - Barnes, Joe Hart, Lennon (Burnley)


MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Visca'nın ortasında topla penaltı noktası önünde buluşan Elia'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28'inci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Taylor'un ceza sahası içine gönderdiği ortada Tarkowski karambolden yararlanamadı ve Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Caiçara'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Joe Hart topu oyun alanına çeldi.

36'ncı dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Joe Hart kornere çevirdi.

61'inci dakikada Epureanu'nun ceza sahasına açtığı ortada Visca'nın  topu Jojic'e aktardı. Topla buluşan Jojic'in vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

74'üncü dakikada sol kanattan köşe vuruşu kullanan Emre, pasını ceza sahası içine gönderdi. Topla buluşan Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Visca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Karşılaşma 0-0'lık eşitlik ile son buldu.

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