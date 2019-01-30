Başakşehir, Eskişehirspor'dan Cemali Sertel'i transfer etti
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'un 19 yaşındaki stoperi Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi.
19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz."
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