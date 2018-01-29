Başakşehir emaneti 5 golle geri aldı!

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim
HAKEMLER: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk.58 Arda), Visca, Mossoro (Dk.76 Bajic), Napoleoni (Dk.71 İrfan), Adebayor
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Traore (Dk.75 Cem), Murat Akın (Dk.58 Silviu Alexe), Osman, Leandrinho (Dk.46 Stahl), Bliznichenko, Ergin Keleş
GOLLER: Dk.7 Napoleoni, Dk.20 Gökhan İnler, Dk.31 - Dk.38 Visca, Dk.43 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Çağlar (Kardemir Karabükspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|19
|21
|42
|2Önceki2
|Galatasaray
|19
|19
|41
|3Önceki3
|Fenerbahçe
|19
|15
|37
|4Önceki4
|Beşiktaş
|19
|15
|36
|5Önceki5
|Trabzonspor
|19
|5
|31
Adebayor'dan asker selamıBaşakşehir'in süper golcüsü Emmanuel Adebayor, golden sonra yaptığı hareketle gönülleri fethetti
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, Arda Turan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.
Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez turuncu-lacivertli formayı giyen ve ilk golünü atan Arda, bu karşılaşmada da ilk 11'de şans bulamadı.
- Riad Bajic ilk kez kadroda
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Riad Bajic, turuncu-lacivertli takımın maç kadrosunda ilk kez yer aldı.
Turuncu-lacivertli takımın, İtalya'nın Udinese ekibinden kiraladığı Bajic, Abdullah Avcı'dan forma şansı bekleyen isimler arasında bulundu.
- Zeytin Dalı Harekatı'na destek
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tribünlerde yer alan pankartlar ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Kale arkası tribünlerinde dev bir Türk bayrağı ve üzerinde "Tek Bayrak Tek Devlet", "Tek Vatan Tek Millet", "Her Türk Asker Doğar", "Dualarımız sizinle vatan size minnettar" ve "Destanlarımızı Masal mı Sandınız?" yazılı pankartlar yer aldı.
Karşılaşma öncesinde statta çalan marşlarla harekata katılan Mehmetçik'lere destek verildi.
İki takımın oyuncuları da "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankartı ile sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
14'üncü dakikada Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.
20'nci dakikada Visca şık çalımlarla ceza sahası içine girerek topu Gökhan İnler'e verdi. Gökhan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-0.
26'ncı dakikada Clichy'nin sol kanatan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Çağlar'da kaldı.
31'inci dakikada Caiçara'nın orta sahadan vuruşunda topu kontrol eden Visca'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
38'inci dakikada Emre'nin ceza içine havadan attığı topu kontrol eden Visca, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.
43'üncü dakikada Caiçara'nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde buluşan Adebayor'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0. Adebayor golün ardından taraftarlara gelerek asker selamı verdi ve büyük alkış aldı.
54'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Visca topun başına geçti. Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kaleci Çağlar'da kaldı.
60'ıncı Clichy'nin ortasına ceza sahası içinde Arda'nın kafa vuruşunda top direğin solundan az farkla auta gitti.
81'inci dakikada Arda'nın rakiplerini geçerek verdiği pas ile ceza sahası dışında buluşan Bajic'in vuruşunda top kornere gitti.
83'üncü dakikada Arda Turan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar uzaklaştırdı.
89'uncu dakikada sağ kantta topla buluşan Visca'nın ser şutunda kaleci Çağlar topu kontrol etti.
90'ıncı dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar oyun alanına gönderdi.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.