Başakşehir Dorukhan Toköz'ü listeye aldı

Tottenham Everton maçı ile İngiltere Premier Lig'de önemli bir karşılaşma oynanacak. Bu mücadelenin Türk spor severler içinde ayrı bir önemi bulunuyor. Rekor bir ücretle Everton'a transfer olan Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un bu karşılaşma da forma giyebilir. Şuana kadar Cenk'in durumu ile ilgili bir gelişme yaşanmazken, Cenk Tosun'un kadroda olması bekleniyor. Peki Tottenham Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?