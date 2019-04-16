Başakşehir, derbi sonrası demeçlerin ardından TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
Başakşehir Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu açıkladı.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Albayrak'ın VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamasına cevap veren Gümüşdağ, "VAR kayıtlarını nasıl elde etti, açıklamak zorunda." demişti.
STSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır. pic.twitter.com/anAy0XcUJY— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 16 Nisan 2019
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