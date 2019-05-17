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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Başakşehir deplasmanda korku salıyor

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Başakşehir deplasmanda korku salıyor

Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’in sarı-kırmızılı ekip karşısındaki en büyük kozu dış sahada gösterdiği başarılı performans.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği bu zorlu müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sezonun büyük bölümünü lider götüren ancak son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından zirveyi Galatasaray’a kaptıran turuncu-lacivertliler, ligin finalinde ise gülen taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de kulüp tarihinin ilk kupasını almak için sadece galibiyete odaklanmış durumda.

Dış sahanın lideri

Başakşehir’i Galatasaray müsabakasında ön plana çıkaracak olan en önemli özelliği ise dış saha performansı. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 32 haftada 16 deplasman maçına çıktı. Bu mücadelelerin 9’unu kazanan turuncu-lacivertliler, 5’inde sahadan beraberlikle ayrılırken, sadece Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup oldu. 21 gol atıp, 9 gol yediği deplasman karşılaşmalarında tam 32 puan toplayan Medipol Başakşehir, bu alanda zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri ise 26 puanlı Beşiktaş ve Galatasaray.

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